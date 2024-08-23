Ремонт Полесской в Орле будет длиться еще два месяца: дорожники трудятся в ночное время, видео

В Орле продолжается ремонт одной из главных улиц города — Полесской. 22 августа 2024 года мэр Парахин сообщил, что дорожные рабочие трудятся в ночное время, чтобы не создавать неудобств для водителей днём.

Видео: телеграм-канал «Город Орел/Юрий Парахин»

Тем не менее многие автомобилисты уже столкнулись с проблемами при передвижении по городу, особенно в утренние и вечерние часы пик. Уже несколько дней подряд пробка растягивается от 1-ой Посадской до пересечения улиц Полесская и Лескова.

Жителей города просят отнестись к временным трудностям с пониманием и подождать до середины октября. Это значит, что ремонт продлится ещё почти два месяца.

— Сейчас силами подрядчика ООО «Дорстрой» ведется ремонт и наращивание горловин смотровых колодцев до проектных отметок. Затем бригада приступит к устройству верхнего слоя покрытия из асфальтобетона и нанесению дорожной разметки. Завершить ремонт планируем в середине октября, — добавил Юрий Парахин.

Ранее мы сообщали, что около 115 000 рублей потратили жители села Плещеево на ремонт дороги.