Ремонт поликлиники в Долгом не прошёл проверку дождём

Жители Орловской области поделились фотографиями дефектов, обнаруженных после первого дождя в недавно отремонтированной поликлинике Должанской ЦРБ. Снимки были опубликованы в официальной группе местной газеты «Знамя Труда» в социальной сети ВКонтакте.

Автор фотографий прокомментировал ситуацию: «Первый дождь показал „качественную“ работу строителей».

Ранее сообщалось, что ремонт поликлиники должен был завершиться 30 ноября 2023 года. Однако проверка прокуратуры, проведённая перед Новым годом, подтвердила бездействие подрядчика — ИСК «Добрый дом». В результате суд оштрафовал компанию на 1,9 млн рублей.

Общая стоимость капитального ремонта поликлиники составила 43 млн рублей. Сообщает » Орелтвайм».