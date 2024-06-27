Ремонтные работы продлены: почти 60 домов в Орле третью неделю без горячей воды

Жители нескольких улиц Орла таких как: Комсомольская, Авиационная, Кромская и Планерная с 13 июня 2024 года столкнулись с перерывом в подаче горячей воды на 3 недели из-за ремонтных работ на местной котельной. АО «Орелгортеплоэнерго», ответственное за теплоснабжение, информирует о продолжении работ на котельной, расположенной по адресу Авиационная, 1 до 3 июля текущего года.

Ремонтные работы изначально планировалось завершить в кратчайшие сроки, однако они были пересмотрены по причине увеличения их объёма. Это непредвиденное обстоятельство вынудило специалистов пересмотреть график работ, чтобы обеспечить безопасность и надёжность системы теплоснабжения.

Адреса домов, получающих услугу от данной котельной:

Комсомольская, 300, 302, 304, 306, 310, 310/1, 312, 314, 316, 322, 322-А, 324, 326, 328, 332, 334, 338, 340, 342, 344, 346, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 400, 402, 404, 406;

Авиационная, 7, к. 2;

Кромская, 3, 5, 7;

Планерная, 29, 31, 31/2, 33, 35, 37, 39, 41, 43.