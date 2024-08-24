Реорганизация садов в Орле: что изменится для детей и родителей?

В августа 2024 года в Орле началась реорганизация образовательных учреждений. В подписанном главой города документе указано, что 49-й детский сад присоединят к 11-му, а школу №48 — к школе №11. Кроме того, детский сад для детей с ограниченными возможностями по зрению №73 объединят с детским садом №71.

Родители и сотрудники детских садов обеспокоены предстоящими изменениями. Садики №71 и №73 расположены рядом, но имеют разное назначение. В одном дети с ОВЗ, в другом — без проблем со здоровьем. Родители переживают за качество образования и условия пребывания детей.

Начальник управления образования администрации Орла Анастасия Сергеева успокоила орловцев. Она заверила, что все лицензии, педагогический и медицинский составы, а также образовательные программы останутся прежними.

— Ваши дети как осваивали адаптированные программы, так и будут осваивать в точно таких же условиях, — ответила орловцам Анастасия Сергеева.

Ещё один страх родителей связан с возможным увеличением количества детей в группах до 30 человек вместо 8–15. Чиновники утверждают, что воспитательный процесс не пострадает от реорганизации. Изменится лишь организационно-правовая форма — будет один руководитель.

Ранее мы писали, что в Орловской области с 1 января 2025 года оплата детского садика будет различаться в зависимости от муниципального округа или района.