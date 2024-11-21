Рэпер Гуф анонсировал концерт в Москве после выхода из реабилитационного центра: певец планирует выступать с электронным браслетом

Гуф планирует выйти из рехаба после концерта в Москве. Рэпер заявил SHOT, что его выступление состоится при любом раскладе

Долматов продолжает курс от наркозависимости после драки в бане. Лёха рассказал нашему корреспонденту, что уже чувствует себя гораздо лучше и отменять сольник 22 ноября не собирается. Говорит, что врачи пообещали выписать его, «если на концерте ничего не случится». Никаких стопов на выступления у Долматова нет. Из ограничений после суда у него только запрет на посещение места преступления (баньку) и общение с потерпевшими и свидетелями. Гастролировать он может без проблем.

Ранее мы писали, что Гуфу пришлось отменить концерт в Ереване. Там он должен был выступить с Sevak и Xcho, но медики не отпустили, так как лечение ещё не было завершено. В итоге Гуфа заменили на рэпера Гио Пика.