Решение принято: проезд в общественном транспорте Орла станет дороже

Фото: fotobus.msk.ru

С начала 2025 года в Орле вырастет стоимость проезда в трамваях, троллейбусах и автобусах. Решение об этом приняли на заседании Орловского горсовета 27 ноября 2024 года.

Так, проезд в городском транспорте будет стоить 32 рубля при оплате наличными и 29 рублей — картой. Это сразу на 16% больше текущего тарифа, то есть выше уровня инфляции.

Некоторые депутаты выразили недовольство резким повышением стоимости проезда.

-Народ нищает, денег у народа нет. Почему мы поднимаем тариф не на уровень инфляции?, — возмутился депутат Игорь Коновалов.

В администрации города объяснили, что повышение стоимости проезда поможет вывести муниципальное транспортное предприятие из кризиса, пишет newsorel.ru.

После обсуждения большинство депутатов поддержали решение о повышении стоимости проезда, против проголосовали трое народных избранников.

Кроме того, подорожают проездные билеты: городской проездной на 50 поездок будет стоить 600 рублей, а дачный — 350 рублей.

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