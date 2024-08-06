Режиссёр «Дэдпула и Росомахи» Шон Леви назвал свои любимые фильмы

Режиссёр фильма «Дэдпул и Росомаха» Шон Леви в интервью Letterboxd рассказал о своих любимых фильмах. В его топе оказались четыре картины, выпущенные с 1977 по 1997 годы:

«Умница Уилл Хантинг» (1997);

«Джерри Магуайер» (1996);

«Галлиполи» (1981);

«Звёздные войны: Эпизод 4 – Новая надежда» (1977).

Леви предпочитает снимать фантастику и фэнтези, иногда с элементами комедии. Помимо «Дэдпула и Росомахи», он снял такие фильмы как «Живая сталь», «Главный герой» и «Ночь в музее». Также Леви известен как продюсер и режиссёр некоторых эпизодов сериала «Очень странные дела».