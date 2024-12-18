Резкое повышение цен на услуги такси в Орле спровоцировал обильный снегопад

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В Орле снегопад, как это уже стало традицией, вновь поднял цены на такси до небес. Местные жители отмечают: за такую сумму можно и в космос отправиться.

Так, поездка от 909 квартала до Автовокзала обошлась орловцу в 750 рублей, когда привычная стоимость едва достигает 350 рублей. Прокатиться через весь город (от вокзала до Зареченского микрорайона) стало возможным за 1200 рублей.

В социальных сетях орловцы вновь недоумевают, что стало причиной такого «резкого и дерзкого скачка цен» на извозчиков. «Почему с началом осадков стоимость поездки стремительно возрастает? В снегопад цена удваивается, а расстояние остается прежним!» — недовольны люди.

Горожане указывают, что переплачивать не пришлось бы, будь общественный транспорт в городе на должном уровне. «Нормальный график движения решит проблему. После 19:30 автобусы пропадают, и такси становится единственной возможностью», — говорит один из них.

Мэрия же уверяет, что контроль за работой общественного транспорта в течение года осуществляется регулярно. Несмотря на жалобы, цена на такси зависит от многих факторов, включая спрос и погодные условия. С приближением нового снегопада жителям Орловской области вновь придется раскошелиться на поездки, сообщает «ОрелТаймс».