Результаты проверки мёда в российских магазинах: только 4 торговые марки соответствуют требованиям

80% мёда в российских магазинах — подделка. Роскачество провело исследование 21 торговой марки, и лишь четыре из них отвечают требованиям, сообщает t.me/shot_shot.
Самое распространённое несоответствие — подмена мёда на сахарный сироп. Производитель намеренно нарушает пропорцию фруктозы и глюкозы, положенной по ГОСТу: «Дедушкин улей», «Каждый день», «Медовый край», «Мёдэм», «Моя цена», «О’Кей», «Своя пасека», «Пчеловод Иван Бортников», «Щедрый год».
Низкий уровень пролина в мёде говорит о том, что он фальсифицирован или отобран незрелым: «Каждый день», «Мёдэм», «Моя цена», «О’кей», «Пчела Ая», «Щедрый год».
Превышенное содержание токсичного вещества обнаружили в мёде торговых марок: «Маркет Перекрёсток», «Моя цена», «Правильный мёд», «Щедрый год».
Обязательным требованиям соответствует всего четыре торговые марки: «Алтайская гречиха», «Берестов А.С.», «ВкусВилл», «Медовая долина».
Худший мёд, в котором зафиксированы все способы фальсификации: «Мёдэм», «Моя цена», «Щедрый год», «Каждый день».
Ранее Роскачество уже проводило исследование 16 торговых марок мёда, ни один из продуктов не соответствовал требованиям.