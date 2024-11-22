Результаты проверки мёда в российских магазинах: только 4 торговые марки соответствуют требованиям

t.me/shot_shot

80% мёда в российских магазинах — подделка. Роскачество провело исследование 21 торговой марки, и лишь четыре из них отвечают требованиям, сообщает t.me/shot_shot.

Самое распространённое несоответствие — подмена мёда на сахарный сироп. Производитель намеренно нарушает пропорцию фруктозы и глюкозы, положенной по ГОСТу: «Дедушкин улей», «Каждый день», «Медовый край», «Мёдэм», «Моя цена», «О’Кей», «Своя пасека», «Пчеловод Иван Бортников», «Щедрый год».

Низкий уровень пролина в мёде говорит о том, что он фальсифицирован или отобран незрелым: «Каждый день», «Мёдэм», «Моя цена», «О’кей», «Пчела Ая», «Щедрый год».

Превышенное содержание токсичного вещества обнаружили в мёде торговых марок: «Маркет Перекрёсток», «Моя цена», «Правильный мёд», «Щедрый год».

Обязательным требованиям соответствует всего четыре торговые марки: «Алтайская гречиха», «Берестов А.С.», «ВкусВилл», «Медовая долина».

Худший мёд, в котором зафиксированы все способы фальсификации: «Мёдэм», «Моя цена», «Щедрый год», «Каждый день».

Ранее Роскачество уже проводило исследование 16 торговых марок мёда, ни один из продуктов не соответствовал требованиям.