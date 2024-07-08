Риноскоп для обследования носоглотки детей старшего возраста поступил в детскую поликлинику №1 города Орла

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

По информации Департамента здравоохранения Орловской области от 5 июля 2024 года, в детскую поликлинику №1 города Орла поступил риноскоп для обследования подростков. Данный прибор используется для правильной постановки диагноза при заболеваниях носоглотки у детей старшего возраста.

Когда обычные методы диагностики неэффективны, оториноларингологи прибегают к эндоскопическому исследованию. Осмотр полости носа позволяет осмотреть его слизистую оболочку и при необходимости сделать биопсию подозрительных образований.

Елена Симагина, врач-оториноларинголог детской поликлиники №1 города Орла отметила, что риноэндоскопия помогает выявить кисты в пазухах носа, искривление перегородки, полипы, воспалительные заболевания, а также диагностировать опухоли и другие патологии.

На риноскопе проходят обследование в основном подростки — от 15 до 17 лет.