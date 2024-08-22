Гроботерапия в Иркутске: ритуальные службы оказывают необычную услугу за 150 тысяч рублей, подробности

В Иркутске ритуальные службы предлагают необычную услугу — гроботерапию. За 150 тысяч рублей клиенты могут пройти через пугающую процедуру, которая, по словам специалистов, помогает в самопознании и решении личных проблем.

Процесс подготовки к «похоронам» занимает больше недели. Клиентов моют, одевают, проводят косметические процедуры и кладут в гроб, как это делается с покойниками. Сама процедура длится от 40 минут до 3,5 часов. Из-за большого спроса гробовщики вынуждены проводить реальные похороны утром, а ментальные — после обеда.

Гроботерапия вызывает разные эмоции у людей, но одно можно сказать точно — она привлекает внимание и заставляет задуматься о жизни и смерти.