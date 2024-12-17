Родителям Героев России из Орла будут выплачивать 5 тысяч рублей ежемесячно

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В Орловской области введена новая мера поддержки для родителей Героев России, которые погибли во время специальной военной операции. Губернатор региона Андрей Клычков подписал соответствующий указ, который вступит в силу 1 января 2025 года. Размер ежемесячной выплаты составит 5 тысяч рублей, и на неё сможет претендовать один из родителей.

Согласно документу, ежемесячные выплаты будут предоставляться родителям тех, кто получил звание Героя России и отдал жизнь в боевых действиях. Эта поддержка касается как кадровых военнослужащих, так и добровольцев, пишет oreltimes.ru.

Кроме того, право на получение пособия будут иметь и родственники погибших сотрудников органов внутренних дел, также удостоенных звания Героя России. В этом случае список военных конфликтов расширяется, включая участников Первой Чеченской войны и контртеррористических операций на Северном Кавказе.

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