Роды, которые обернулись трагедией: в симферопольском роддоме обвиняют врачей в травмировании малыша

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Сегодня, 11 декабря 2024 года, стало известно, что по словам родителей, врачи симферопольского роддома искалечили их ребенка во время родов. Малыша выдавливали локтями, что запрещено правилами.

Владимир и Дарья Провоторовы с нетерпением ждали появления на свет своего второго ребёнка. Они серьёзно готовились к этому событию, так как первые роды Дарьи прошли тяжело. Женщина постоянно наблюдалась у врача, который говорил, что во время родов ей сделают кесарево сечение.

В роддоме №2 Симферополя Дарья готовилась к операции, но врач всё откладывал её, а потом заявил, что женщина будет рожать сама. Это решение было принято консилиумом, поскольку вес плода не превышал 3,7 кг.

Однако во время родов произошло нечто ужасное. Муж Дарьи, Владимир, присутствовавший на родах, заметил, что врачи замешкались. Позднее они взяли полотенца и начали выдавливать малыша локтями, что запрещено правилами. В результате малыш родился без сознания, весом 4 кг 80 г. Ему провели реанимационные действия, но он получил серьёзные травмы — переломы двух рёбер, повреждения костей и мозга. Сейчас ребёнок находится в паллиативном отделении, где за его жизнь борются медики, пишет SHOT.

Врачи объяснили родителям, что произошло это из-за того, что плод застрял в плечах и задохнулся. Однако родители уверены, что виноваты врачи. Теперь юристы готовят документы для подачи иска в суд. Росздравнадзор проведёт проверку оказания медицинской помощи.

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