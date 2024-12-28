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Роковой год Змеи омрачит жизнь: Глоба назвала четыре знака, которых ждет большой нежданчик

Евгения Гулевская
29 декабря 2024

2025 год, год Зеленой Деревянной Змеи, принесет испытания для некоторых знаков зодиака, согласно предупреждениям известного астролога Тамары Глоба.

В период с марта по август особенно сложные времена ожидают четыре знака.

Рыбы

Рыбы окажутся в эпицентре бурь. В профессиональной сфере возможны потери работы и конфликты с руководством. Личная жизнь также будет под давлением: возможны разрывы отношений или кризисы в браке. Финансовая ситуация станет непредсказуемой, с риском крупных непредвиденных расходов.

Водолеи

Во второй половине года Водолеи столкнутся с серьезными разочарованиями. Предательства со стороны близких друзей или деловых партнеров могут стать тяжелым ударом. Финансовые вложения могут обернуться убытками, а новые проекты – провалами. Период с июля по сентябрь будет особенно сложным, требуя непростых решений и компромиссов.

Козероги

Козероги почувствуют на себе тяжесть года в личной жизни. Одинокие могут попасть в токсичные отношения, а семейные столкнутся с серьезными брачными кризисами. Проблемы со здоровьем, вызванные нервным перенапряжением, также вероятны. Финансовая нестабильность может привести к долгам и кредитным обязательствам.

Стрельцы

Стрельцы столкнутся с серьезными финансовыми трудностями, связанными с семейными обстоятельствами. Крупные расходы на лечение родственников или жилищные проблемы могут сильно ударить по бюджету. Карьерный рост замедлится, а новые проекты будут буксовать. Период с апреля по июнь станет особенно сложным.

Как преодолеть трудности?

  • Избегайте рискованных финансовых операций.
  • Внимательно следите за своим здоровьем.
  • Не принимайте важных решений в состоянии эмоционального напряжения.
  • Ищите поддержку у близких.
  • Занимайтесь духовными практиками и медитацией.

Несмотря на предстоящие сложности, каждый кризис – это возможность для роста и развития. Используйте этот период для самосовершенствования, и вы выйдете из него сильнее и мудрее. Главное – сохранять спокойствие и веру в лучшее даже в трудные времена.

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