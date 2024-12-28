Роковой год Змеи омрачит жизнь: Глоба назвала четыре знака, которых ждет большой нежданчик

2025 год, год Зеленой Деревянной Змеи, принесет испытания для некоторых знаков зодиака, согласно предупреждениям известного астролога Тамары Глоба.

В период с марта по август особенно сложные времена ожидают четыре знака.

Рыбы

Рыбы окажутся в эпицентре бурь. В профессиональной сфере возможны потери работы и конфликты с руководством. Личная жизнь также будет под давлением: возможны разрывы отношений или кризисы в браке. Финансовая ситуация станет непредсказуемой, с риском крупных непредвиденных расходов.

Водолеи

Во второй половине года Водолеи столкнутся с серьезными разочарованиями. Предательства со стороны близких друзей или деловых партнеров могут стать тяжелым ударом. Финансовые вложения могут обернуться убытками, а новые проекты – провалами. Период с июля по сентябрь будет особенно сложным, требуя непростых решений и компромиссов.

Козероги

Козероги почувствуют на себе тяжесть года в личной жизни. Одинокие могут попасть в токсичные отношения, а семейные столкнутся с серьезными брачными кризисами. Проблемы со здоровьем, вызванные нервным перенапряжением, также вероятны. Финансовая нестабильность может привести к долгам и кредитным обязательствам.

Стрельцы

Стрельцы столкнутся с серьезными финансовыми трудностями, связанными с семейными обстоятельствами. Крупные расходы на лечение родственников или жилищные проблемы могут сильно ударить по бюджету. Карьерный рост замедлится, а новые проекты будут буксовать. Период с апреля по июнь станет особенно сложным.

Как преодолеть трудности?

Избегайте рискованных финансовых операций.

Внимательно следите за своим здоровьем.

Не принимайте важных решений в состоянии эмоционального напряжения.

Ищите поддержку у близких.

Занимайтесь духовными практиками и медитацией.

Несмотря на предстоящие сложности, каждый кризис – это возможность для роста и развития. Используйте этот период для самосовершенствования, и вы выйдете из него сильнее и мудрее. Главное – сохранять спокойствие и веру в лучшее даже в трудные времена.