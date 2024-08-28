Известный актер Роман Мадянов был срочно госпитализирован: врачи диагностировали у него коксартроз, который приводит к полной инвалидности

Сегодня, 28 августа 2024 года, стало известно, что известный актёр Роман Мадянов был срочно госпитализирован из-за проблем с тазобедренным суставом. Врачи диагностировали у него коксартроз, который без своевременного лечения приводит к полной инвалидности. Все спектакли с участием актёра пришлось отменить.

По информации SHOT, Роману Сергеевичу уже провели операцию, и сейчас он проходит курс восстановления. Актёру сделали частичное протезирование сустава. Это стало причиной отмены всех его выступлений.

Накануне 62-летний Мадянов должен был играть в спектакле «Любимая женщина Дон Жуана» во Дворце на Яузе. Из-за плохого самочувствия актёра его пришлось заменить другим исполнителем.

Пока неизвестно, когда популярный актер сможет вернуться на сцену. Последние месяцы Роман Сергеевич также проходит курсы противоопухолевой терапии из-за онкологии в лёгком. К счастью, болезнь медленно, но отступает.

Сейчас актёр уже находится дома и проходит реабилитацию.

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