Росгвардия предлагает услуги по охране автомобилей в Орле

Жители Орловской области имеют уникальную возможность поручить свою личную машину под охрану Росгвардии. В случае аварийной ситуации они могут мгновенно вызвать на помощь отряд правоохранителей.

Об этом на пресс-конференции заявила заместитель начальника управления вневедомственной охраны Орловской области, Денис Сафонов. Он подчеркнул, что система тревожных кнопок активно внедряется в работу экстренных служб — пожарной и скорой помощи, и она доступна также и для физических лиц.

«Услуга охраны автотранспорта довольно нова. В настоящее время под защитой находится более ста автомобилей, среди которых школьные автобусы, объекты как физических, так и юридических лиц, а также “скорые” машины. Охрана работает следующим образом: при нажатии кнопки координаты местоположения передаются дежурному, после чего к нему выезжает группа задержания. Сигнал поступает практически в реальном времени. Если, например, у вас угнали автомобиль, мы сможем отследить его движение, до тех пор, пока его не обесточат. Даже в этом случае мы знаем его последнее местоположение», — пояснил Сафонов.

Стоимость услуги зависит от того, насколько новым является автомобиль. Удивительно, но охрана будет действовать не только в Орловской области; при пересечении границы региона она автоматически переходит под контроль местной вневедомственной охраны, а в случае необходимости помощи на маршруте между крупными городами вскоре прибудут ближайшие сотрудники полиции, сообщает «ОрелТаймс».