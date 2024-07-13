Росконтроль выявил лучшие и худшие марки чая: что выбрать для здоровья и удовольствия

Чай — один из самых популярных горячих напитков в России. Многие наслаждаются им в любое время суток, находя в неторопливой дегустации ароматной чашки чая комфорт и умиротворение.

Чтобы в полной мере насладиться всеми достоинствами этого напитка, при его выборе необходимо уделять особое внимание качеству. Росконтроль провёл исследование чайного рынка, проанализировав как пакетированные, так и листовые сорта — зелёные и чёрные.

Результаты проверки показали, что чай в пакетиках не всегда содержит только пыль и мусор. Один из проверенных сортов даже был удостоен престижного знака качества — это чай «Бета-чай. Королевское качество». В число лучших марок также вошли Greenfield, Lipton, Ahmad Tea и «Майский».

Однако исследование выявило и несколько образцов чая, которые эксперты не рекомендуют к приобретению. В «чёрный список» попали зелёные чаи двух марок, произведённые на Шри-Ланке и в Ленинградской области, в которых было обнаружено превышение нормы содержания плесени в 15 раз. Аналогичная проблема была отмечена и в чёрном чае собственной торговой марки известной сети супермаркетов в Москве.

Специалисты Росконтроля предостерегли потребителей от покупки чёрного чая из Москвы, содержащего грубо измельчённые чайные листья и черешки. Такие марки лучше обходить стороной, даже если они предлагаются по акционным ценам.

При выборе чая важно учитывать репутацию бренда-изготовителя и тщательно изучать экспертные отзывы, чтобы приобретать только качественную и безопасную продукцию.

Чай богат антиоксидантами, витаминами и минералами, оказывает тонизирующее и успокаивающее действие. Поэтому включение высококачественного чая в рацион может принести немало пользы для здоровья. Однако для того, чтобы в полной мере насладиться этим напитком, необходимо ответственно подходить к его выбору.

Потребителям стоит ориентироваться на рекомендации экспертов и отдавать предпочтение надёжным брендам. Ведь здоровье и благополучие — превыше всего.