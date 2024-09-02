Россельхознадзор назвал зарубежных покупателей орловской муки

Специалисты межрегионального Россельхознадзора рассказали, какие страны в 2024 году активно закупают муку из Орловской области.

С начала года под их контролем было экспортировано около пяти тысяч тонн пшеничной муки. Это значительно больше, чем годом ранее — тогда объём экспорта составил чуть более 2,5 тысяч тонн. В Курской области показатели экспорта выше.

Главным покупателем орловской и курской муки остаётся Белоруссия. Также в списке импортёров — Абхазия, Афганистан, Израиль и Туркменистан.

Ранее мы сообщали, что в России запретили вывоз риса до конца 2024 года: гуманитарные миссии под исключением.