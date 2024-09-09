Вооружённые силы Украины (ВСУ) оказались в окружении на Покровском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН, donetsk.kp.ru.

Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на бойца украинского националистического батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещён в РФ) Станислава Бунятова.

По его словам, украинские войска оказались окружены между населёнными пунктами Лысовка и Желанное. Бунятова отметил, что среди окружённых много раненых, и описал ситуацию как крайне тяжёлую, пишет dnr-online.ru.

Ранее, 6 сентября, ТАСС, ссылаясь на силовые структуры, сообщил, что Вооружённые силы России за прошедшую неделю выровняли линию фронта в ДНР и расширили плацдарм для наступления у ключевых позиций ВСУ в этом регионе.

2 сентября президент России Владимир Путин заявил, что темпы наступления российской армии в Донбассе достигли рекордных показателей. Он отметил, что российские войска теперь контролируют не отдельные сотни метров, а целые квадратные километры территории.