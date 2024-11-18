Российским пенсионерам объявили о значительном повышении пенсий

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Все пожилые люди смогут рассчитывать на увеличение пенсионных выплат, сообщает progorod43.ru.

Пенсионерам сообщили приятную новость: размер их пенсий будет увеличен на 45% в страховой части. Это касается всех пенсионеров при соблюдении определённых условий. Об этом рассказал специалист по пенсионным вопросам.По его словам, каждый российский пенсионер в ближайшее время сможет получить значительную прибавку к своей пенсии. Это решение будет принято Социальным фондом, а для некоторых оно уже вступило в силу. Однако это произойдёт только в том случае, если человек решит отложить получение пенсии на некоторое время.

Многие не знают об этой возможности, но размер пенсии действительно можно увеличить, если отложить начало получения выплат. В этом случае человеку будут начисляться специальные коэффициенты, которые называются премиальными. Они будут начисляться за каждый полный год отсрочки до выхода на пенсию, — пояснил эксперт.

Эта возможность доступна всем, кто получает страховую пенсию по старости, то есть тем, кто уже достиг пенсионного возраста по закону. Для этого нужно обратиться в СФР и подать заявление. Бонусные баллы будут начисляться на страховую часть пенсии и фиксированную выплату.

Так, если отложить выход на пенсию на пять лет, то страховая часть пенсии увеличится сразу на 45%. Для многих это будет очень значительное увеличение. А если отложить выход на пенсию всего на один год, то пенсия увеличится примерно на 6%, отметил эксперт.