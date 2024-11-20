Россия запустила серийное производство мобильных убежищ, защищающих от ядерного взрыва

t.me/bloodysx

В России запущено серийное производство мобильных убежищ от ядерного взрыва, сообщает t.me/bloodysx.

Новость, которая не добавит вам ни капли тревожности на фоне всех этих новостей про ракеты, ожидание обострения конфликта с Западом и шуток про ядерку.

В Нижегородской области началось серийное производство мобильных блок-модульных убежищ “КУБ-М”. Сооружения разработаны для защиты людей от последствий ядерного взрыва, радиоактивного загрязнения и других чрезвычайных ситуаций.

Мобильные убежища отличаются модульной конструкцией, что позволяет быстро развернуть их в любом месте. В базовую комплектацию входят два блока: укрытие для 54 человек и технический модуль.

Для увеличения вместимости можно добавлять дополнительные модули. Убежища легко транспортируются автомобильным или железнодорожным транспортом, а установка занимает не более трёх месяцев.

По данным разработчиков, стоимость производства и монтажа “КУБ-М” более чем вдвое ниже строительства стационарных защитных сооружений. Кроме того, модульная конструкция позволяет оперативно реагировать на меняющиеся условия и потребности.