В Госдуме рассказали как вернуть 13% налогового вычета за дорогостоящее лечение

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал о возможности возврата части средств, потраченных на дорогостоящее медицинское обслуживание. Он объяснил, что россияне могут получить налоговый вычет в размере 13% от стоимости лечения, сообщает NEWS.ru.
В 2024 году лимит расходов для социального налогового вычета составляет 150 тысяч рублей в год. Однако при дорогостоящем лечении налогоплательщики могут вернуть НДФЛ со всей суммы расходов, даже если она превышает указанный лимит.
— К таким видам лечения относятся ортопедическое лечение дефектов зубов, лечение бесплодия, паллиативная помощь. Вычет можно получить за лечение: самого налогоплательщика, супруга/супруги, родителей, детей до 18 лет (или до 24 лет, если они обучаются очно). Медицинская организация указывает код вида лечения в справке об оплате медуслуг: обычное лечение (с учетом лимита на год), дорогостоящее лечение (все расходы, без ограничения суммы),— пояснил Чаплин.
Чаплин подчеркнул, что сумма налогового вычета не может превышать сумму уплаченного НДФЛ за тот год, в который были произведены расходы на медицинские услуги. Если сумма расходов превышает годовой доход, то перенести неиспользованный вычет на следующий год нельзя.
— -В этом случае можно разделить расходы на лечение с супругом, что позволит обоим заявить на вычет. Например, если ЭКО обошлось в 500 тысяч рублей, а годовой доход жены составил 400 тысяч рублей, она может вернуть весь уплаченный за год налог. Остаток в 100 тысяч рублей использует муж, что в сумме позволит вернуть 65 тысяч рублей. Вычет не предоставляется, если лечение оплачено за счет средств с индивидуального инвестиционного счета, открытого после 1 января 2024 года,— сказал депутат.
Ранее мы писали, что у знаменитой блогерши снова появился долг: Ивлеевой насчитали ещё 3,7 млн рублей налогов.