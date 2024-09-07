В Госдуме рассказали как вернуть 13% налогового вычета за дорогостоящее лечение

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал о возможности возврата части средств, потраченных на дорогостоящее медицинское обслуживание. Он объяснил, что россияне могут получить налоговый вычет в размере 13% от стоимости лечения, сообщает NEWS.ru.

В 2024 году лимит расходов для социального налогового вычета составляет 150 тысяч рублей в год. Однако при дорогостоящем лечении налогоплательщики могут вернуть НДФЛ со всей суммы расходов, даже если она превышает указанный лимит.

— К таким видам лечения относятся ортопедическое лечение дефектов зубов, лечение бесплодия, паллиативная помощь. Вычет можно получить за лечение: самого налогоплательщика, супруга/супруги, родителей, детей до 18 лет (или до 24 лет, если они обучаются очно). Медицинская организация указывает код вида лечения в справке об оплате медуслуг: обычное лечение (с учетом лимита на год), дорогостоящее лечение (все расходы, без ограничения суммы), — пояснил Чаплин.

Чаплин подчеркнул, что сумма налогового вычета не может превышать сумму уплаченного НДФЛ за тот год, в который были произведены расходы на медицинские услуги. Если сумма расходов превышает годовой доход, то перенести неиспользованный вычет на следующий год нельзя.

— -В этом случае можно разделить расходы на лечение с супругом, что позволит обоим заявить на вычет. Например, если ЭКО обошлось в 500 тысяч рублей, а годовой доход жены составил 400 тысяч рублей, она может вернуть весь уплаченный за год налог. Остаток в 100 тысяч рублей использует муж, что в сумме позволит вернуть 65 тысяч рублей. Вычет не предоставляется, если лечение оплачено за счет средств с индивидуального инвестиционного счета, открытого после 1 января 2024 года, — сказал депутат.

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