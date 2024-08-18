Россияне стали чаще ходить на концерты: продажи билетов выросли на 44,4%

В «Яндекс Афише» назвали самые популярные мероприятия в России за первое полугодие 2024 года. Интерес россиян к развлечениям растёт: продажи билетов на ресурсах «Яндекс Афиши» увеличились на 44,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Жители страны уже потратили на них 10,7 миллиарда рублей.

Быстрее всего растёт популярность концертов — на них приходится почти половина продаж (47,2%). На втором месте оказались театры (28%). При этом интерес к походам в кинотеатры падает — их доля уже ниже 10%.

Всё больше денег на концерты, спектакли, мюзиклы и другие развлекательные мероприятия тратят жители регионов. Доля таких продаж на «Яндекс Афише» впервые достигла 52% от всех сделок.

Вместе с этим в России начали расти цены на билеты. Если не считать киносеансы, то средний чек увеличился на 18,8% и составил 3 467 рублей. Для сравнения: в 2023-м было 2 919 рублей.

Дороже всего обходятся походы в театр — рост почти на четверть (до 3 854 рублей). Средняя цена билета на концерт выросла на 8,8% (до 4 602 рублей).

Заметно дороже стали и кинотеатры: если в первой половине 2023 года они регулярно снижали стоимость сеансов и средний чек уменьшился на 6%, то в 2024-м он вырос сразу на 17% — до 859 рублей. Это первое сильное подорожание билетов в кино за долгое время.

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