Россиянин сломал позвоночник и пробил легкое при посещении известного водопада на Бали

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Сегодня, 25 декабря 2024 года, стало известно, что в Убуде, на живописном острове Бали, произошла страшная история с 34-летним россиянином Виктором. Мужчина решил самостоятельно посетить известный водопад, но потерял равновесие и упал с высоты 25 метров. В результате падения он получил серьёзные травмы: сломал позвоночник и пробил лёгкое.

Когда Виктор оказался в больнице Sanglah, он столкнулся с безразличием медицинского персонала. На его просьбы о помощи никто не реагировал, а условия содержания оставляли желать лучшего. Чтобы обеспечить себе минимальный уход, мужчине пришлось нанять местную сиделку, пишет SHOT.

Врачи привязали Виктора к койке, чтобы он не двигался и не усугубил травму позвоночника, готовя его к транспортировке. Из-за того, что медперсонал заходил в палату раз в четыре часа, Виктору приходилось стучать по стенам, чтобы привлечь внимание. Смотрите видео по ссылке.

Состояние Виктора было критическим, поэтому его эвакуировали в Россию. Перед вылетом ему пришлось заплатить штраф в размере 10 миллионов индонезийских рупий (примерно 62 тысячи рублей) за просроченную визу. Полёт был сложным из-за сильных болей, но теперь российские врачи оказывают всю необходимую помощь.

Ранее мы писали, что подростка, попавшего в ДТП на Бали, перевезут в Россию: за лечение насчитали уже около 4 миллионов рублей.