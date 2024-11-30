Рост цен на майонез вырастут из-за подорожания подсолнечного масла

t.me/bloodysx

Цены на майонез вырастут из-за подорожания подсолнечного масла, сообщает t.me/bloodysx.

Производители майонеза начали повышать цены из-за роста стоимости подсолнечного масла, которое является основным ингредиентом соуса.

Крупная компания «Эссен Продакшн АГ», владеющая брендом «Махеевъ», уведомила ритейлеров о подорожании своей продукции с 15 декабря.

▪️на 2,9–14,6% в цене вырастут майонезы и соусы;

▪️на 5–10% — томатная паста.

Это уже второе повышение за месяц: в ноябре компания увеличила цены на 10%.

Ключевой фактор подорожания — подсолнечное масло, стоимость которого на внутреннем рынке за год выросла на 40%.

По данным директора «Совэкона» Андрея Сизова, тонна сырого подсолнечного масла стоит 103,85 тыс. рублей, а рафинированное, используемое в производстве, ещё дороже.

Кроме того, производители сталкиваются с увеличением расходов на упаковку и другие материалы. При этом, по словам Сизова, внутренние цены на масло достигли своего потолка, и серьёзного роста в будущем не ожидается.

Пока повышение отпускных цен незначительно отразилось на розничном рынке. Средняя стоимость килограмма майонеза в магазинах составляет 290,8 рубля, что на 5% выше прошлогоднего уровня.

Минимальная цена пачки объёмом 200 мл остаётся доступной для потребителей — около 25 рублей.