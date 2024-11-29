Рост спроса на орловское растительное масло среди иностранцев вырос на 3%

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Из Орловской области наблюдается значительный рост экспорта растительного масла, сообщает newsorel.ru.

С начала 2024 года из Орловской области было отправлено на экспорт 88,3 тысячи тонн подсолнечного и рапсового масла, произведённого в нашем регионе. Это количество превышает предыдущий годовой показатель на 2,7 тысячи тонн.

Примечательно, что основная часть экспортируемого объёма, а именно 89 процентов, была направлена в Китай, что свидетельствует о высоком спросе на нашу продукцию. Около 10 процентов масла было отправлено в Латвию, в то время как оставшийся 1 процент нашёл своё место на рынке Индии.

Эти данные подчеркивают не только растущий потенциал Орловской области в производстве растительных масел, но и её способность успешно интегрироваться в глобальные торговые сети, удовлетворяя потребности зарубежных партнеров и укрепляя свои позиции на международной арене.