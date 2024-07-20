Рождаемость в Орловской области выросла

В мае 2024 года в Орловской области наблюдался рост рождаемости по сравнению с предыдущим годом. Это подтверждается данными, предоставленными Орёлстатом.

В последний весенний месяц текущего года в регионе появился на свет 381 ребёнок, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года — тогда родилось 347 детей.

Однако стоит отметить, что смертность в Орловской области также увеличилась. В мае 2024 года зафиксировано 989 смертей, в то время как в прошлом году этот показатель составил 954 человека.

Среди младенцев в возрасте до одного года также наблюдается увеличение смертности: в мае этого года умерло 3 ребёнка, а в прошлом — только 1.