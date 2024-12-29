Руководитель администрации губернатора и правительства Орловской области Александр Шалимов подал в отставку

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В субботу, 28 декабря 2024 года, стало известно, что руководитель администрации губернатора и правительства Орловской области Александр Шалимов принял решение подать в отставку. Об этом информировали несколько источников, близких к региональному правительству.

Чиновник написал заявление по собственному желанию. Если губернатор Андрей Клычков согласится на его просьбу, Шалимов покинет свой пост сразу после новогодних праздников. Источники утверждают, что причиной отставки стало осознание чиновника того, что эта должность «не его», пишет newsorel.ru.

Александр Шалимов занимал пост главы Новосильского района с 2011 по 2020 годы, а затем несколько лет работал на должности руководителя департамента сельского хозяйства. В ноябре 2023 года он был назначен на текущую позицию в администрации губернатора и правительства Орловской области.

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