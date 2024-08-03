Руководитель орловского завода «Эксперт-кабель» возместил 460 миллионов рублей налоговых долгов: уголовное дело в отношении Сергея Кутенева прекращено

В пятницу, 2 августа 2024 года, стало известно, что региональный Следственный комитет закрыл дело против генерального директора завода «Эксперт-кабель» в Орловской области Сергея Кутенева. Его обвиняли в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Следователи выяснили, что с 2018 по 2019 год Кутенев использовал схему с пятью подставными фирмами, чтобы перенести туда налоговые риски предприятия. Это позволило ему уклониться от уплаты НДС на сумму 297 миллионов рублей. С учётом пеней и штрафов общая сумма задолженности составила 460 миллионов рублей.

После того как ущерб был полностью возмещён, следователь принял решение о прекращении уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК.

Дело было возбуждено после проверки УФСБ и УМВД России по Орловской области, а также материалов УФНС России по Орловской области.