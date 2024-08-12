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Рулетики из кабачков с сыром и яйцами

Лилия Липчанская
12 августа 2024
Фото: www.youtube.com

Приготовьте рулетики из обжаренных кабачков, начинив их смесью из сыра и яиц. Это простое и вкусное блюдо станет отличным выбором для летнего стола.

Время приготовления: 40 мин.
Количество порций: 4

Ингредиенты:

  • Яйца — 7 штук;
  • Сыр — 100 г;
  • Чеснок — 1 зубчик;
  • Майонез — 2–3 ст. ложки;
  • Соль — по вкусу;
  • Кабачки небольшие — 2–3 штуки;
  • Мука пшеничная — 4 ст. ложки;
  • Растительное масло — 3 ст. ложки.

Приготовление:

  1. Для начинки отварите вкрутую 4 яйца и остудите их. Затем натрите яйца и сыр на крупной тёрке.
  2. Пропустите чеснок через пресс и смешайте его с яичной массой и майонезом. Слегка посолите.
  3. Нарежьте кабачки тонкими лентами с помощью шинковки или овощечистки.
  4. Взбейте оставшиеся яйца с солью венчиком. Добавьте просеянную муку и перемешайте до однородности.
  5. Разогрейте масло в сковороде на среднем огне. Опустите несколько кабачковых лент в кляр и обжарьте их до лёгкой румяности с обеих сторон.
  6. Приготовьте таким же образом все кабачки и остудите.
  7. Возьмите одну кабачковую ленту и выложите на неё начинку. Скрутите в рулетик.
  8. Повторите этот процесс с оставшимися ингредиентами.
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