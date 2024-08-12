Рулетики из кабачков с сыром и яйцами

Приготовьте рулетики из обжаренных кабачков, начинив их смесью из сыра и яиц. Это простое и вкусное блюдо станет отличным выбором для летнего стола.

Время приготовления: 40 мин.

Количество порций: 4

Ингредиенты:

Яйца — 7 штук;

Сыр — 100 г;

Чеснок — 1 зубчик;

Майонез — 2–3 ст. ложки;

Соль — по вкусу;

Кабачки небольшие — 2–3 штуки;

Мука пшеничная — 4 ст. ложки;

Растительное масло — 3 ст. ложки.

Приготовление: