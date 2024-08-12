Рулетики из кабачков с сыром и яйцами

Приготовьте рулетики из обжаренных кабачков, начинив их смесью из сыра и яиц. Это простое и вкусное блюдо станет отличным выбором для летнего стола.
Время приготовления: 40 мин.
Количество порций: 4
Ингредиенты:
- Яйца — 7 штук;
- Сыр — 100 г;
- Чеснок — 1 зубчик;
- Майонез — 2–3 ст. ложки;
- Соль — по вкусу;
- Кабачки небольшие — 2–3 штуки;
- Мука пшеничная — 4 ст. ложки;
- Растительное масло — 3 ст. ложки.
Приготовление:
- Для начинки отварите вкрутую 4 яйца и остудите их. Затем натрите яйца и сыр на крупной тёрке.
- Пропустите чеснок через пресс и смешайте его с яичной массой и майонезом. Слегка посолите.
- Нарежьте кабачки тонкими лентами с помощью шинковки или овощечистки.
- Взбейте оставшиеся яйца с солью венчиком. Добавьте просеянную муку и перемешайте до однородности.
- Разогрейте масло в сковороде на среднем огне. Опустите несколько кабачковых лент в кляр и обжарьте их до лёгкой румяности с обеих сторон.
- Приготовьте таким же образом все кабачки и остудите.
- Возьмите одну кабачковую ленту и выложите на неё начинку. Скрутите в рулетик.
- Повторите этот процесс с оставшимися ингредиентами.