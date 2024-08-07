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Рулетики из кабачков с творожным сыром и болгарским перцем

Лилия Липчанская
07 августа 2024
Фото: ogorodko.ru

Эти рулетики — отличный выбор для летнего меню. Они обладают ярким вкусом, который порадует вас и ваших близких. Сочный болгарский перец и нежная намазка с тонким ароматом чеснока и зелени прекрасно дополняют жареные кабачки.

Время приготовления: 40 минут.
Активное время (требуется ваше участие): 30 минут.
Количество порций: 4.

Ингредиенты:

  • кабачки небольшого размера — 2 штуки;
  • соль — по вкусу;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • укроп — 4–5 веточек;
  • творожный сыр — 120–150 г;
  • растительное масло — 2–4 ст. ложки;
  • болгарский перец — 1–2 штуки.

Приготовление:

  1. Подрежьте кабачки с двух сторон и нарежьте их вдоль на тонкие пластинки. Разложите их в один ряд и посолите.
  2. Измельчите чеснок и укроп, смешайте их с творожным сыром, приправьте солью.
  3. Промокните кабачки бумажными полотенцами. В сковороде разогрейте масло и обжарьте пластинки с обеих сторон порциями. Остудите, выкладывая кабачки на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки жира.
  4. Нарежьте перец длинными тонкими кусочками. Смажьте кабачки творожным сыром, положите на край перец и сверните пластинки в рулетики. Подавайте сразу или предварительно охладите.

Вместо перца можно использовать помидоры, удалив из них сердцевины с семенами.

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