Рулетики из кабачков с творожным сыром и болгарским перцем

Эти рулетики — отличный выбор для летнего меню. Они обладают ярким вкусом, который порадует вас и ваших близких. Сочный болгарский перец и нежная намазка с тонким ароматом чеснока и зелени прекрасно дополняют жареные кабачки.
Время приготовления: 40 минут.
Активное время (требуется ваше участие): 30 минут.
Количество порций: 4.
Ингредиенты:
- кабачки небольшого размера — 2 штуки;
- соль — по вкусу;
- чеснок — 3 зубчика;
- укроп — 4–5 веточек;
- творожный сыр — 120–150 г;
- растительное масло — 2–4 ст. ложки;
- болгарский перец — 1–2 штуки.
Приготовление:
- Подрежьте кабачки с двух сторон и нарежьте их вдоль на тонкие пластинки. Разложите их в один ряд и посолите.
- Измельчите чеснок и укроп, смешайте их с творожным сыром, приправьте солью.
- Промокните кабачки бумажными полотенцами. В сковороде разогрейте масло и обжарьте пластинки с обеих сторон порциями. Остудите, выкладывая кабачки на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки жира.
- Нарежьте перец длинными тонкими кусочками. Смажьте кабачки творожным сыром, положите на край перец и сверните пластинки в рулетики. Подавайте сразу или предварительно охладите.
Вместо перца можно использовать помидоры, удалив из них сердцевины с семенами.