Детей мигрантов в России будут принимать в школу только со знанием русского языка

В интервью РБК глава Рособрнадзора Анзор Музаев высказался о необходимости принимать детей мигрантов в российские школы только при условии, что они владеют русским языком на достаточном уровне.

По его словам, это нужно для того, чтобы приезжие школьники уважали и активно изучали русский язык. Музаев также отметил, что в странах Средней Азии есть русские школы и центры изучения русского языка, где можно получить необходимые знания перед переездом в Россию.

Музаев выразил свою позицию, задавая вопрос: почему нужно принимать в школу ребёнка, который пришёл в седьмой класс, не владея русским языком? Он подчеркнул, что если семья приезжает в Россию и хочет стать её гражданами или временно проживать здесь, а также дать детям образование в этой стране, то необходимо обеспечить определённый уровень владения языком.

Согласно данным Минпросвещения на июнь 2024 года, около 12% детей мигрантов, посещающих российские школы и детские сады, не владеют русским языком или владеют им недостаточно. Музаев также сообщил, что в России продолжается обсуждение о возвращении проверки умения разговаривать в экзамен по русскому языку для мигрантов.