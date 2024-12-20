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В ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным был озвучен вопрос о дате завершения боевых действий в соседней с Орловской Курской области, сообщает «ОрелТаймс».

«Сомнений нет, я не могу и не хочу называть конкретную дату, когда вооруженные силы Украины будут вытеснены из Курской области. Но: а) они точно будут вытеснены, б) после этого мы оценим ущерб, в) всё будет восстановлено, не будет никаких сомнений — инфраструктура, социальные объекты, школы», — подчеркнул президент России.

Я понимаю, что происходящее приносит страдания: люди несут расходы, теряют близких, сталкиваются с неудобствами. Мы восстановим всё. Каждый получит то, что причитается ему.

Продолжая диалог, глава государства отметил, что в Курскую область было переброшено огромное количество западного вооружения.