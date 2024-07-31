Рыжему коту с улицы Медведева потребовалась помощь спасателей: он застрял на высоте между четвертым и пятым этажами

Фото: ГУ МЧС по Орловской области

В начале недели, 30 июля 2024 года, в районе улицы Медведева произошло необычное происшествие: рыжий кот забрался на высоту четвёртого-пятого этажа и не мог спуститься самостоятельно. Его жалобное мяуканье привлекло внимание прохожих, которые обратились за помощью к спасателям.

Сотрудники МЧС Орловской области оперативно отреагировали на вызов и отправили отряд пожарных для спасения животного. На месте происшествия была использована автолестница, с помощью которой спасатели смогли добраться до кота и снять его с высоты. Животное было передано хозяину в целости и сохранности.