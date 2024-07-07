Рыжий зверек паркурит по улицам Орла: видео

Сегодня утром, 7 июля 2024 года, на улице Латышских стрелков в Орле местные жители наблюдали за белкой. Малышка ловко перемещалась между высотными зданиями. Рыжий зверек сначала мчался мимо балконов одного из девятиэтажных домов. Затем он быстро перебежал через несколько дворов и исчез в кустах.

Ранее жители Орла уже видели бобров, фазанов, лося и даже уток, гуляющих по центральным улицам города . Отметим, что белки уже давно освоились в городском парке Ботаника. Они без страха подходят к прогуливающимся в надежде получить орехи.

Видео предоставил подписчик ОрелТаймс.