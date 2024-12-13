Ржавая вода в кранах: как жителям Орла добиться перерасчёта

Фото: galatr.cap.ru

После 15 декабря 2024 года жители Орла получат квитанции с перерасчётом за некачественную воду. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Сумма перерасчёта будет указана отдельной строкой.

Перерасчёт платы за ресурс будет произведён автоматически. Но если вы не заметите изменений в сумме платежа, можно обратиться по телефону «Орёлводоканала» 44-36-12 или написать о проблеме в группу мэрии Орла во «ВКонтакте».

Напомним, что 16 ноября из-за коммунальной аварии у части жителей Советского и Заводского районов Орла из кранов текла ржавая вода, пишет vestiorel.ru. По требованию прокуратуры для горожан будет сделан перерасчёт.

Ранее мы писали, что в России хотят обязать водителей мусоровозов фотографировать состояние контейнерных площадок до и после вывоза отходов.