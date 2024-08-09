РЖД внесли изменения в маршруты двух поездов проходящих через Орловскую и Курскую область

В августе 2024 года РЖД внесли изменения в маршруты двух поездов, проходящих через Орловскую и Курскую области, с целью обеспечения безопасности. Поезда № 360/359 «Адлер – Калининград» и № 141/142 «Курск – Москва», отправляющиеся с 7 по 12 августа и с 8 по 13 августа соответственно, будут следовать по новым путям.

Первый поезд изменит свой маршрут с участка Льгов – Курчатов – Брянск на участок Курск – Орёл – Брянск, исключая остановки: Курчатов, Льгов-Киевский, Дмитриев-Льговский, Комаричи и Навля.

Второй поезд изменит свой маршрут с участка Курск – Льгов – Михайловский Рудник – Орёл на участок Курск – Поныри – Орёл, исключая остановки: Рышково, Курчатов, Льгов-Киевский, Конышевка, Соковнинка, Арбузово, Снижа, Остапово, Михайловский Рудник, Курбакинская, Кромы, Лужки-Орловские.

Пассажиров об изменениях в маршрутах поездов уведомят по СМС. Также пассажиры смогут вернуть билеты с отмененных станций без потерь.

Дополнительную информацию о движении поездов можно получить в приложении «РЖД Пассажирам» или по телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 88007750000 (звонок бесплатный из любой точки России), сообщает «Орелтаймс«.