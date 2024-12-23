С 1 января выехавшим за город на авто будут аннулировать права: водителей ждет нереальный сюрприз

Автомобилистам следует быть внимательными в предстоящие выходные, так как с 1 января вступает в силу новая мера контроля на выезде из городов.

Водителей будут проверять по специальным базам данных, и в случае обнаружения долгов у водителя, ему могут временно приостановить действие водительских прав.

Подробности проверки

Кто проводит проверки: Совместную работу организуют судебные приставы и сотрудники налоговой службы.

Совместную работу организуют судебные приставы и сотрудники налоговой службы. Цель рейдов: Выявление лиц с задолженностями по различным обязательствам.

Выявление лиц с задолженностями по различным обязательствам. Как будут проходить проверки: На дорогах установят специализированное оборудование, которое автоматически считывает номера автомобилей и сравнивает их с данными базы судебных приставов. Если система обнаружит непогашенную задолженность, информация будет передана в ГИБДД, и автомобиль остановят для дальнейших действий.

Последствия для водителей

После остановки автомобиля с должником, с водителем будут общаться судебные приставы. Им предложат немедленно закрыть долговые обязательства. Если водитель откажется или не сможет это сделать, могут применить ряд мер, вплоть до временного лишения прав на управление транспортным средством. Это означает, что водительское удостоверение станет недействительным до тех пор, пока все долги не будут погашены.

Рекомендации

Перед поездкой за город в ближайшие дни водителям настоятельно рекомендуется:

Убедиться в отсутствии задолженностей.

Своевременно оплатить все долги, чтобы избежать нежелательных инцидентов на дороге.

Эти меры направлены на повышение финансовой дисциплины среди граждан и могут помочь в борьбе с задолженностями.