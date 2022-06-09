9 июня 2022



С 10 июня в Орловской области отменят масочный режим

С 10 июня в Орловской области отменят масочный режим, об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в соцсетях.

Как отметил глава региона, в последнее время в Орловской области происходило снижение заболеваемости коронавирусом. «Мы ежедневно мониторили ситуацию и оценивали риски. Это было необходимо, чтобы принять решение, которое основано на заключении Роспотребнадзора и наших медицинских организаций, а не на сиюминутном желании отменить или ввести те или иные ограничения. За каждым решением стоят жизни людей и обеспечение их безопасности», — подчеркнул Андрей Клычков.

При этом губернатор напомнил, что ковид еще не ушел, поэтому следует соблюдать требования эпидемиологической безопасности.

 

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Опубликовано 09 Июн 2022 в 12:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 46

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