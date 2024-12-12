С 2025 года в Орловской области вводится новый налоговый режим для предпринимателей

С 1 января 2025 года на просторах нашего региона вступает в силу специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощённая система налогообложения». Этот исторический закон (№ 3136-ОЗ) был одобрен на ноябрьской сессии областного совета. Пресс-служба УФНС России по Орловской области сообщает, что представители бизнеса смогут адаптироваться к автоУСН при соблюдении определённых условий: бизнес должен быть зарегистрирован в регионе, численность сотрудников не превышать пяти человек, годовой доход составлять не больше 60 миллионов рублей, а остаточная стоимость основных средств не превышать 150 миллионов рублей. Этот специальный режим заменяет налог на прибыль, НДС и налог на имущество.

Компании могут выбрать объект налогообложения: доходы по ставке 8% или доходы, уменьшенные на расходы, по ставке 20%, с минимальным налогом в 3% от доходов. Налогоплательщики на автоУСН освобождаются от представления деклараций и расчётов, однако пенсионные права и социальное страхование сохраняются за счёт уплаченных налогов. Все доходы и расходы фиксируются в электронном формате в личном кабинете, а налог уплачивается онлайн через единый налоговый платеж, сообщает «Орловское время».