С 25 декабря запретили остекленные балконы – кого обяжут снести конструкцию

Остекление балкона может значительно повысить комфорт в квартире, защищая от пыли, шума и осадков.

Однако перед началом работ важно учесть законодательные требования, чтобы избежать неприятных последствий.

Согласно Жилищному кодексу, балконы считаются общедомовым имуществом, и любые изменения, включая остекление, должны согласовываться, если они не предусмотрены проектом здания.

При остеклении балконов нельзя использовать горючие материалы, такие как фанера, дерево и пенополистирол. Также запрещено изменять внешний облик здания, особенно если оно является памятником архитектуры. Все конструкции должны быть прочными и соответствовать стандартам безопасности.

Запрещено выводить трубы центрального отопления на балкон. При использовании электрических обогревателей необходимо предусмотреть отдельную розетку.

Рекомендуется доверять остекление профессиональным компаниям, имеющим соответствующий допуск. Специалисты проведут расчеты нагрузки на конструкцию в соответствии с техническими характеристиками здания. Для подачи заявления в жилищную инспекцию потребуется собрать пакет документов, включая свидетельство о праве собственности, технический паспорт дома, проект остекления и письменные согласия всех жильцов и соседей.

Также могут потребоваться справки из управляющей компании, Роспотребнадзора, Госпожнадзора и комитета по градостроительству. Если дом является историческим памятником, необходимо получить разрешение от ведомства по охране культурного наследия. Для арендаторов жилья по договору социального найма потребуется согласие департамента жилищной политики.

Несоблюдение этих правил может привести к штрафу до 7,5 тысячи рублей и необходимости демонтировать конструкцию за свой счет.



