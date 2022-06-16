С 29 июня Росреестр откажется от бумажных документов

С конца июня Росреестр переходит на безбумажный оборот с многофункциональными центрами (МФЦ). Теперь все документы для осуществления кадастрового учета или регистрации прав на недвижимость, поступившие на бумаге в МФЦ, будут сканироваться сотрудниками МФЦ, заверяться усиленной квалифицированной электронной подписью специалиста и направляться по защищенным цифровым каналам в Росреестр в виде электронных скан-образов (за исключением документарных закладных). Ранее бумажные документы перевозили из МФЦ в Росреестр и обратно.

Сотрудники МФЦ проверят качество документов и их подлинность. Бумажные документы будут возвращаться заявителю.

Также исключается подача в Росреестр документов для осуществления учетно-регистрационных действий с недвижимостью и их получение почтовым отправлением.

Кроме того, государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав теперь будут удостоверяться только выпиской из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) без проставления специального регистрационного штампа на документе, выражающем содержание сделки.

«Переход на безбумажный документооборот между МФЦ и Росреестром позволит оптимизировать процесс и ускорить сроки предоставления госуслуг, исключив необходимость перемещения документов на бумажных носителях», — говорит Надежда Кацура, руководитель орловского Управления Росреестра.

С начала года орловцы направили в региональный Росреестр свыше 57 тысяч заявлений на осуществление учетно-регистрационных действий с недвижимостью. При этом на долю электронных обращений приходится порядка 60% от общего числа поступивших на регистрацию документов, сообщает пресс-служба ведомства.