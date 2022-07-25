25 июля 2022



С начала года более 3 тысяч новорожденных орловчан получили СНИЛС

Программа получения страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в проактивном режиме действует с июля 2020 года. За указанный период в системе обязательного пенсионного страхования зарегистрированы 12574 малыша.

После регистрации новорожденного ребенка в органах ЗАГС сведения автоматически передаются в Пенсионный фонд. Специалисты фонда самостоятельно оформляют СНИЛС малышу и направляют уведомление в личный кабинет мамы на портале Госуслуг.

Информацию о СНИЛС ребенка родителям достаточно записать или сохранить на мобильном устройстве и впоследствии сообщать при обращении за государственными или муниципальными услугами. Наличие бумажного документа не требуется.

Отметим, что информация о СНИЛС новорожденного поступает при условии совпадения анкетных данных мамы, указанных в личном профиле на портале госуслуг, и сведений, поступивших в ПФР из органов ЗАГС. Поэтому, например, при смене фамилии женщине рекомендуется обновить эти сведения и на портале. Иначе СНИЛС ребенка может не отразиться в ее личном кабинете.

Если у мамы отсутствует регистрация на госуслугах, получить СНИЛС на малыша можно будет по-прежнему, обратившись в клиентскую службу ПФР или МФЦ. Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут представить только сами усыновители.

Пенсионный фонд рекомендует всем мамам, ожидающим пополнения в семье, зарегистрироваться на портале госуслуг и подтвердить свою учётную запись в любом удостоверяющем центре. Очень удобно знать СНИЛС с первых дней ребенка, не выходя из дома. Большинство родителей получили СНИЛС на своих детей именно таким способом.

Напомним, что с октября 2019 года Пенсионный фонд не выдает СНИЛС в виде «зеленой карточки». Его заменила форма АДИ-РЕГ «Уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета», распечатанная на обычной бумаге. При этом все ранее выданные страховые свидетельства продолжают действовать.

По информации Отделения ПФР по Орловской области

 

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Опубликовано 25 Июл 2022 в 14:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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