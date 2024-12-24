С Нового года орловские автобусы №395 будут останавливаться в ещё одном населённом пункте

Фото: infoorel.ru

С начала 2025 года жители и гости Орловской области смогут воспользоваться новым маршрутом автобусов №395 «Орёл-Михайловка». Об этом рассказали в сообществе КУ ОО «Организатор перевозок».

Уже с 1 января маршрутки №395 начнут заезжать в Малую Куликовку как на пути в Орёл, так и обратно. Это позволит жителям села быстрее и удобнее добираться до города и других населённых пунктов, пишет newsorel.ru.

Таким образом, с нового года транспортная доступность для жителей Малой Куликовки станет ещё лучше.

Ранее мы писали, что жителям России в конце декабря придется много работать.