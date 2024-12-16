С нового года в Орловской области вырастут цены на алкогольную продукцию

С наступлением нового года в России ожидается ощутимое повышение цен на все виды алкоголя. Эта перемена обусловлена введением новых стандартов, увеличением акцизных ставок и установлением минимальных цен.

Павел Шапкин руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председателя Национального союза защиты прав потребителей, подорожание алкоголя будет происходить в ближайшие три года, что уже закреплено в законодательстве. Хотя размеры и сроки новых ставок обсуждаются, тенденция к их повышению очевидна. В этом году, например, предполагалось увеличение цен на 5%, но вместо этого они выросли на 15%.

1 января 2025 года единственными напитками, которые можно будет приобрести по старым ценам, станут отечественные игристые вина эконом-класса, однако большинство российских виноделов также поднимут свои цены. Ожидается, что рост цен на зарубежные вина составит около 20%.

Что касается крепкого алкоголя, то он также подорожает, но это не следует считать критичным: водка подорожает на 50 рублей за пол-литра, коньяк – на 95, а бренди – на 69 рублей. Элитные крепкие напитки подорожают незначительно – на 30-40 рублей, сообщает «ОрелТаймс».