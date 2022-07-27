27 июля 2022



С орловских прилавков убрали опасный брянский сыр

Арбитражный суд Орловской области подтвердил легитимность предписания Россельхознадзора, выданного недобросовестному производителю молочной продукции. Как пояснили в ведомстве, в 2021 году специалисты Россельхознадзора выдали ООО «Брасовские сыры» (Брянская область) предписание, которым обязало общество в течение 10 дней с момента получения предписания прекратить выпуск сыра «Российский». Основанием для такого решения послужили полученные результаты лабораторных исследований пробы этого сыра, отобранные в бюджетном учреждении Орловской области. Так, согласно протоколу испытаний, в образце сыра были обнаружены антибиотики «Клиндамицин» и «Тилозин» (они вообще не допускается в продуктах).

Не согласившись с решением, вынесенным надзорным органом, ООО «Брасовские сыры» обратилось в Арбитражный суд Орловской области с заявлением о признании недействительным и отмене предписания Россельхознадзора. Однако в июле 2022 года Арбитражный суд Орловской области встал на сторону проверяющих.

 

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Опубликовано 27 Июл 2022 в 16:52. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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