С сегодняшнего дня в Орловской области установлены лимиты отстрела диких животных: подробности

Глава Орловской области, Андрей Клычков, утвердил лимит и квоты на добычу охотничьих ресурсов. Эти ограничения будут действовать в течение года, начиная с 1 августа 2024 года.

В указе перечислены виды животных, на которых разрешена охота: лось, благородный олень, пятнистый олень, европейская косуля и барсук.

Лимиты на отстрел составляют: для лося — 122 особи (при общей численности в 1846 особей), для благородного оленя — 22 особи (всего в регионе насчитывается 399 особей этого вида), для пятнистого оленя — всего 2 особи (общая численность — 40 особей). Также можно добыть 1144 особи европейской косули (общая популяция — 10425 особей) и 91 барсука (всего их в области 1026 особей).

Согласно приведённым данным, количество этих видов диких животных в регионе увеличилось.