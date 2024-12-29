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С сегодняшнего дня: YouTube обрадовал жителей России неожиданной новостью

Евгения Гулевская
29 декабря 2024

YouTube представил новые функции для российских пользователей, направленные на улучшение удобства и комфорта при просмотре видео. Среди долгожданных обновлений — возможность отключения сенсорного управления и таймер ночного режима.

Новые функции YouTube

  1. Отключение сенсорного управления:
  • Пользователи теперь могут активировать блокировку сенсора во время просмотра видео на мобильных устройствах. Эта функция предотвращает случайные нажатия на экран, которые могут привести к паузам или перемотке видео. Для активации достаточно зайти в настройки, нажать на значок шестеренки и выбрать соответствующую опцию. Это позволяет сосредоточиться на просмотре без лишних прерываний.
  1. Таймер ночного режима:
  • Новая функция таймера позволяет автоматически отключать воспроизведение видео через заданный интервал времени. Это особенно удобно для тех, кто засыпает под любимые ролики. Таймер помогает сохранить заряд батареи устройства и избежать перерасхода мобильного трафика.

Эти обновления были внедрены в ответ на трудности, с которыми сталкивались пользователи в последние месяцы, такие как проблемы с загрузкой и воспроизведением видео, особенно через мобильный интернет. Разработчики YouTube продолжают совершенствовать платформу, учитывая запросы аудитории, что особенно важно в условиях ограниченного доступа и нестабильной работы сервиса. Теперь пользователи могут наслаждаться любимыми роликами без опасений случайных остановок или того, что видео будет играть всю ночь.

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