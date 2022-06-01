Садоводам советуют выбирать яблони, устойчивые к парше

Парша относится к грибковым болезням и давно известна человеку. Возбудителем парши является сумчатый гриб Venturia inaequalis. Парша поражает поверхностные ткани растений, если вовремя не принять меры, то она быстро распространяется по участку, поражая листья, листовые черешки, плодоножки, цветки и плоды.

Парша не приводит к гибели растения, однако серьёзно сказывается на урожае: ухудшается внешний вид и вкусовые качества плодов, снижается продолжительность их хранения. Помимо этого деревья преждевременно теряют листья, отмирают побеги, завязь. Болезнь также снижает морозоустойчивость деревьев.

Возбудитель парши зимует в коре поврежденных побегов и опавших листьях. С приходом весны, когда набухают почки, возбудитель начинает рассеивать споры, которые и заражают деревья. Самый главный распространитель грибных спор — ветер. Но они могут разноситься и насекомыми, и каплями дождя.

На зараженных деревьях в конце мая или в начале июня на поверхности листьев появляются светлые желтоватые пятна, которые со временем становятся сероватыми со своеобразным бурым бархатистым налетом. Однако при сильном поражении листья чернеют, отмирают и опадают. Далее происходит дальнейшее заражение плодоножек, завязей и плодов. На плодах появляются серовато-черные пятна округлой формы, которые сначала тоже имеют бархатистый налет. Постепенно размер таких пятен увеличивается, затем их поверхность пробковеет и покрывается трещинами.

Факторами, которые способствуют активному развитию этого заболевания, являются: восприимчивость сорта к болезни, частые обильные осадки, загущенность насаждений и крон деревьев и другое.

Предотвратить появление парши на яблонях, а также успешно бороться с ней помогают профилактические мероприятия и непосредственное лечение выявленного заболевания.

Профилактические меры защиты: закладка садов с сортами, устойчивыми к парше, соблюдение расстояния между деревьями, осенняя уборка опада, побелка яблоневых деревьев, регулярная санитарная обрезка деревьев, в том числе и кроны, профилактические опрыскивания.

Если избежать заражения не удалось, то возможно потребуется не один сезон борьбы с этим заболеванием. При этом используют химические и биологические препараты, и даже народные средства (опрыскивание солевым раствором или раствором горчицы, марганцовки). Но в борьбе с возбудителем этой болезни необходимо использовать несколько средств, чтобы патоген не смог приспособиться к веществам, которые входят в их состав. Обработку необходимо проводить в несколько этапов: осенью после листопада, ранней весной и контрольный этап – после цветения.

Небольшая справка: парша груши не поражает яблони и наоборот, парша яблони не поражает грушу, поскольку у них разные возбудители.