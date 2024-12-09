Сахарные заводы Орловской области увеличивают объёмы производства

Орловские сахарные заводы переработали свыше 2 миллионов тонн сахарной свёклы урожая 2024 года, выпустив 318 тысяч тонн сладкого продукта. Эти обнадеживающие цифры озвучил Департамент сельского хозяйства области.

Процесс приёмки и переработки свёклы ведется на четырех предприятиях: ООО «Сахарный комбинат “Колпнянский”», АО «Сахарный комбинат “Отрадинский”», ООО «Ливны сахар» и ООО «Залегощенский сахарный завод».

В текущем году на полях Орловщины было посеяно на 11 тысяч гектаров больше сахарной свёклы. Хотя урожайность несколько уступает прошлогодним показателям, уровень сахаристости возрос на 2%, достигнув почти 18%.

Заместитель губернатора по развитию АПК Сергей Борзёнков ранее заявил, что регион получит больше сахара, чем в прошлом году.

В течение первых девяти месяцев этого года погрузка сахара на железной дороге в Орловской области увеличилась на 40%. Как сообщила пресс-служба ОАО «РЖД», регион загрузил и отправил 73,5 тысячи тонн сахара, сообщают «Орловские новости».